Звезда «Уральских пельменей» из Сибири стала москвичкой Звезда «Уральских пельменей» Корнеева рассказала о прописке в Москве

Бывшая участница КВН, звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнеева, которая является уроженкой Новосибирска, рассказала, что зарегистрировалась в квартире в Москве. Как написала артистка на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), спустя 1,5 года ей удалось сделать столичную прописку.

Наконец-то спустя полтора года сделала прописку, — сообщила Корнеева.

В начале января юмористка рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение в новогоднюю ночь. При этом Корнеева не стала раскрывать личность будущего супруга.

Экс-участник КВН Андрей Бурковский, известный зрителям по шоу «Даешь молодежь», ранее начал сдавать в аренду элитную квартиру в Москве. После отъезда из России актер живет вместе с семьей в Соединенных Штатах, где примерно за год до начала спецоперации он приобрел квартиру в новостройке, оформив ипотеку на 10 лет.

Предположительно, у Бурковского и супруги возникли трудности с оплатой кредита на недвижимость, поэтому они решили сдавать столичную квартиру семье с ребенком. В Москве у артиста также остался Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC стоимостью около 12 млн рублей.