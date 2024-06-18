Звезда «Универа» заплатит 2 млн рублей за конфликт Инстасамки и Mia Boyka Актер Ярушин заявил, что не злится на Инстаамку после иска в 2 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Ярушин

Актер и блогер Стас Ярушин, известный по участию в молодежном сериале «Универ», в разговоре с VOICE заявил, что не обижается на рэпершу Инстасамку (Дарью Зотееву), которая отсудила у него более 2 млн рублей за неправомерное использование ее песни «За деньги да» в шоу «МузLoft» на YouTube. По словам Ярушина, он оказался «крайним» в конфликте Инстасамки и артистки Mia Boyka, которая исполнила трек в эфире.

Знаете, когда две женщины ругаются — мужик остается крайним. Это их отношения, но почему-то это сказалось на мне. Я вообще об этом суде не знал даже. Я на самом деле вообще не злой даже на Дашу абсолютно. Юристы разбираются, — пояснил артист.

Ранее сообщалось, что Инстасамка выиграла суд у актера Стаса Ярушина за незаконное использование ее песни в шоу «МузLoft» на YouTube. Суд обязал Ярушина выплатить исполнительнице более 2 млн рублей за неправомерное использование ее песни «За деньги да». Причиной для иска стал выпуск шоу Ярушина «МузLoft», вышедший в сентябре 2023 года. В этом выпуске гостья программы — артистка Mia Boyka — не только раскритиковала Инстасамку, но и исполнила ее композицию «За деньги да».

Позже адвокат Сергей Жорин пояснил, что выиграть в суде Инстасамке помогла неявка ответчика. Он подчеркнул, что артист мог представить контраргументы и повлиять на размер компенсации.

По словам эксперта, по закону можно взыскать от 10 тысяч до 5 млн рублей, но на практике в таких случаях чаще всего назначают выплату в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Жорин предположил, что представители Инстасамки могли пойти по пути двойной компенсации. Он также посоветовал Ярушину попробовать обжаловать решение суда.