Звезда «Универа» разделила поклонников на два лагеря фотографией из Сочи

https://static.news.ru/photo/71c4de3a-c996-11ea-8b05-fa163e074e61_660.jpg Валентина Рубцова Фото: yalav/instagram.com

Актриса Валентина Рубцова поделилась фотографиями с отдыха в Сочи. Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» предстала перед подписчиками Instagram ненакрашенной — на её лице нет и намёка на косметику. На одной фотографии Рубцова запечатлена одна, на другой — с коллегой по творческому цеху Нонной Гришаевой.

На Черноморском побережье актриса предпочла дать «курортный отдых» и собственной коже, чтобы та отдохнула от грима. Поэтому вовсе отказалась от макияжа. Но естественную красоту оценили не все.

Некоторые комментаторы решили «тонко» отметить отсутствие «яркости» во внешнем виде звезды, написав, например: «Словно две бабушки». Однако были и более прямолинейные упрёки, вроде таких как «Срочно иди глаза обозначь».

Впрочем, большинство фанатов всё-таки призвали не слушать критиков и отметили, что естественный вид лица актрисе очень идёт. «Как всегда прекрасна», «Отлично выглядите», «Ты всегда естественная», — такие комментарии оставили восхищённые поклонники.

Однако едва ли не половина восторгов — о наряде Рубцовой. Она сфотографировалась в рубашке с фруктовым летним принтом. Многие остались в восхищении яркой и пёстрой раскраской.

Недоброжелателям актриса отвечать не стала, при этом спустя какое-то время часть таких комментариев исчезла. Зато оставила смайлики под некоторыми комплиментами и ответила на сугубо практические вопросы об отдыхе на российском юге.

К слову, засветилась она и на фотографии в аккаунте Гришаевой. Актрисы, как оказалось, коротают вечера в компании друзей, предпочитая летние кафе с видом на море.

Судя по геометкам, снимки были сделаны в заведении «Восточный квартал» в центре курорта. Рядом расположены известный на всю страну Зимний театр, где проходят фестивали КВН и выступают с гастролями театральные трупы, а также гостиница «Жемчужина», в которой нередко останавливаются звёзды кино и эстрады.

При этом актрисы на отдыхе, судя по всему, угощаются всем, что только понравится. «Прощай, фигура», — написала Гришаева под одним из снимков. Кстати, ранее, как сообщал NEWS.ru, она поделилась с подписчиками фотографией своего летнего отдыха в Санкт-Петербурге. На снимке звезда театра и кино запечатлена хоть и в закрытом, но ярком купальнике.