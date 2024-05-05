Звезда «Универа» признался, что хотел отказаться от съемок в продолжении Актер Мартынов признался, что хотел отказаться от съемок в продолжении «Универа»

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Александр Мартынов

Актер Александр Мартынов, сыгравший Валентина в сериале «Универ», рассказал «Телепрограмме», что у него был соблазн отказаться от продолжения ситкома. Он добавил, что такие популярные ситкомы, как «Универ», могут выходить в эфир бесконечно долго, пока главные герои остаются неизменными. В качестве примера Мартынов рассказал, что сюжет может сместиться в прошлое или будущее, в зависимости от задумки сценаристов.

Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но, когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился. Не пожалел ни разу. Было очень интересно, будет и непредсказуемо. Мой герой раскроется, — сказал Мартынов.

Персонаж, которого играет Мартынов, появляется с 78-й серии, заменив в общежитии Кузю, он не умеет понимать сарказм и мучает всех своим занудством.

Ранее стало известно, что в продолжении сериала Кузя из Агаповки появится в новом амплуа. Бывший студент-качок заработал огромное состояние и стал «пельменным олигархом» Эдуардом Кузьминым. Молодой человек живет в роскошном особняке, ездит по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. По сюжету сериала «Универ. 13 лет спустя», Кузя хочет вернуть Машу, которую до сих пор искренне любит.