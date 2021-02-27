«Скрючивал страх изнутри»: звезда «Универа» призналась в необычной фобии

Актриса Анна Хилькевич рассказала своим поклонникам о необычной фобии, которую ей удалось побороть. По её словам, она долгое время «жутко стеснялась звезд».
При этом, призналась артистка, она никому не рассказывала об этой своей особенности — даже маме и мужу.
Я не совсем понимаю откуда во мне этот страх. С самого детства я ни от кого не фанатела, не старалась ни на кого быть похожей. Но каждый раз, когда я пересекалась с высокорейтинговым артистом, меня скрючивал страх изнутри, — написала звезда «Универа» в Instagram.
Она предположила, что причиной этого были опасения показаться на фоне знаменитостей «менее красивой, не такой обаятельной, позже — не такой популярной».
Впрочем, добавила Хилькевич, эта фобия однажды прошла сама собой. Однажды она осознала собственную ценность и почувствовала любовь к себе. После этого актрису словно «отпустило»: она перестала себя сравнивать с другими и «стала самой собой».
Подписчики актрисы поддержали её в комментариях. Некоторые напомнили, что в психологии это называется синдромом самозванца. Причём, в большей или меньшей степени он присутствует у большинства людей и время от времени даёт о себе знать.
Ранее, как писал NEWS.ru, Хилькевич рассказала, что мечтает усыновить ребёнка.