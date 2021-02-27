«Скрючивал страх изнутри»: звезда «Универа» призналась в необычной фобии

https://static.news.ru/photo/e41d1540-79ab-11eb-b8e8-96000091f725_660.jpg Анна Хилькевич Фото: vk.com/khilechka

Актриса Анна Хилькевич рассказала своим поклонникам о необычной фобии, которую ей удалось побороть. По её словам, она долгое время «жутко стеснялась звезд».

При этом, призналась артистка, она никому не рассказывала об этой своей особенности — даже маме и мужу.

Я не совсем понимаю откуда во мне этот страх. С самого детства я ни от кого не фанатела, не старалась ни на кого быть похожей. Но каждый раз, когда я пересекалась с высокорейтинговым артистом, меня скрючивал страх изнутри, — написала звезда «Универа» в Instagram.

Она предположила, что причиной этого были опасения показаться на фоне знаменитостей «менее красивой, не такой обаятельной, позже — не такой популярной».

Впрочем, добавила Хилькевич, эта фобия однажды прошла сама собой. Однажды она осознала собственную ценность и почувствовала любовь к себе. После этого актрису словно «отпустило»: она перестала себя сравнивать с другими и «стала самой собой».

Подписчики актрисы поддержали её в комментариях. Некоторые напомнили, что в психологии это называется синдромом самозванца. Причём, в большей или меньшей степени он присутствует у большинства людей и время от времени даёт о себе знать.

Ранее, как писал NEWS.ru, Хилькевич рассказала, что мечтает усыновить ребёнка.