Звезда «Универа» оказалась в больнице Звезда «Универа» Хилькевич заявила об ухудшении здоровья из-за ситуации с отцом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Хилькевич

Российская актриса Анна Хилькевич, получившая известность после съемок в сериале «Универ», попала в больницу. Как рассказала артистка в своем Telegram-канале, ее состояние ухудшилось на фоне ситуации с отцом, которого положили в реанимацию после обширного инсульта.

Лежу под капельницей. <...> Год, конечно, немножко похож на прошлогодний декабрь — январь, но в общем-то лютый, — рассказала Хилькевич.

Актриса объяснила, что ей сделали капельницу с магнием. Она призналась, что «загнала себя» в не очень правильное состояние, поэтому врачи приняли решение назначить ей медикаменты.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве госпитализировали телеведущего Николая Дроздова. Отмечалось, что у него начались осложнения на фоне лечения онкологического заболевания и врачи назначили ему противоопухолевую терапию. Однако позднее его друг художник Константин Мирошник опроверг информацию о госпитализации телеведущего и заявил, что Дроздов ездил к стоматологу.

До этого стало известно об ухудшении состояния бывшей солистки Большого театра Нины Чистовой. За три дня скорая помощь трижды выезжала к артистке из-за гипертонического криза. Балерина жаловалась на повышенную температуру, слабость, головокружение и жар.