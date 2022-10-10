Звезда «Универа» опроверг информацию об операции на позвоночнике Актер «Универа» Кещян рассказал, что вместо «операции на позвоночнике» ему пересадили волосы

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Арарат Кещян

Известный по роли Майкла в сериале «Универ» актер Арарат Кещян опроверг появившуюся в СМИ информацию, что перенес тяжелую операцию на позвоночнике. Как рассказал артист «Газете.Ru», в настоящее время он занят пересадкой волос на лобной части головы, которая пострадала в результате аварии.

Я не знаю, как эта информация просочилась, но она достаточно некорректна. Потому что у меня идет операция по пересадке волос. Мне нужно было просто восстановить [волосы]. Часть лобной кости после аварии пострадала, кожу восстановили, теперь восстанавливаем часть волос. И в бороде еще волосы перестали расти. Все когда закончится, поговорим, посмотрим, как прошло, — отметил он.

Звезда сериала «Универ» также успокоил поклонников, заявив, что нет поводов для серьезного беспокойства. Он заверил их, что сейчас с ним все нормально.

Кещян ранее рассказал о «страшной» звездной болезни, которой он был подвержен на взлете своей карьеры. Ощущение вседозволенности привело к страшной аварии в 2010 году, когда звезда «Универа» ехал по встречной полосе в центре Москвы на огромной скорости. Тогда его лишили прав за вождение в нетрезвом виде.