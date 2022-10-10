Известный по роли Майкла в сериале «Универ» актер Арарат Кещян опроверг появившуюся в СМИ информацию, что перенес тяжелую операцию на позвоночнике. Как рассказал артист «Газете.Ru», в настоящее время он занят пересадкой волос на лобной части головы, которая пострадала в результате аварии.

Я не знаю, как эта информация просочилась, но она достаточно некорректна. Потому что у меня идет операция по пересадке волос. Мне нужно было просто восстановить [волосы]. Часть лобной кости после аварии пострадала, кожу восстановили, теперь восстанавливаем часть волос. И в бороде еще волосы перестали расти. Все когда закончится, поговорим, посмотрим, как прошло,отметил он.

Звезда сериала «Универ» также успокоил поклонников, заявив, что нет поводов для серьезного беспокойства. Он заверил их, что сейчас с ним все нормально.

Кещян ранее рассказал о «страшной» звездной болезни, которой он был подвержен на взлете своей карьеры. Ощущение вседозволенности привело к страшной аварии в 2010 году, когда звезда «Универа» ехал по встречной полосе в центре Москвы на огромной скорости. Тогда его лишили прав за вождение в нетрезвом виде.