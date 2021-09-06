Звезда ТВ Ивлеева провалила элементарный школьный тест в интервью Собчак

Блогер и звезда телевидения Настя Ивлеева продемонстрировала чудовищные пробелы в образовании в эфире YouTube-шоу Ксении Собчак. Ведущая «Орла и решки» не смогла ответить на элементарные вопросы школьной программы, но заявила, что это не мешает ей «жить и зарабатывать деньги».

Автором романа «Отцы и дети» Ивлеева назвала Толстого вместо Тургенева. Для неё стало откровением, что настоящая фамилия Сталина — Джугашвили, а Пётр I — представитель династии Романовых. Именно от Собчак звезда соцсетей, которая проходила курсы актёрского мастерства, внезапно узнала, кем был театральный режиссёр и педагог Георгий Товстоногов, фамилию которого «актриса» услышала впервые.

Однако, заявила Ивлеева, она имеет право на такие пробелы в образовании и это «нормально».

Мне не мешает это жить и зарабатывать деньги, — заявила звезда телеэкрана, лицо которой сейчас можно увидеть практически на каждой упаковке продукции.

Ранее российский рэпер Алексей Узенюк (Элджей) выпустил новый трек, судя по всему, посвящённый своей экс-возлюбленной Анастасии Ивлеевой. В тексте шоумен явно высмеивает недавний разрыв с блогером.