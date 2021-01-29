Звезда TikTok Даня Милохин назвал дату и причину своей смерти

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Звезда TikTok, рэпер Даня Милохин рассказал, что его ждёт страшная судьба, если он перестанет быть популярным. 19-летний юноша отметил, что для него хайп и популярность имеют первостепенное значение.

Я умру в 23, уверен. Либо от передоза, либо захочу сам, — цитирует знаменитость MK.RU.

Он добавил, что верит в перерождение душ и их переселение в другие тела после смерти. Поэтому если Милохин «профукает успех, то «перезапустит» всё «заново».

При этом молодой человек не боится ранней смерти и считает, что у каждого человека есть цель, с которой он приходит в этот мир. Когда Даня переезжал в Москву, то ничуть не сомневался, что его ждёт успех — год назад у него не было ни огромных заработков, ни миллионов подписчиков, но музыкант всё равно «кайфовал» и «брал от жизни всё».

При этом Милохин признался в критическом отношении к своему брату Илье, с которым он вместе записывает ролики. Тот считает, что юноша ему чем-то обязан.

Ранее блогер Даня Милохин и его брат Илья встретились со своей родной мамой, которая сдала братьев в детский дом 17 лет назад. Это произошло на программе «Пусть говорят». Любовь, так зовут мать тиктокеров, не смогла сдержать слёз, а старший брат Илья сказал ей о том, что им с Даней всё время не хватало ласки и душевного тепла и они ждали маму все эти годы.

Ведущий программы Дмитрий Борисов при этом задал вопрос, смогут ли ребята простить родительницу. А вот сами братья в одном из интервью говорили, что Любовь жестоко с ними обращалась, била и привязывала к батарее, писал NEWS.ru.