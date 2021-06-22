Звезда «Стар Трека» умерла в возрасте 93 лет

Умерла 93-летняя американская актриса Джоанн Линвилл, передаёт USA Today со ссылкой на родственников покойной. Артистка скончалась 20 июня. Она стала звездой оригинальной научно-фантастической ленты «Стар Трек», выходившей во второй половине 60-х годов прошлого века.

Линвилл в «Звёздном пути» предстала в образе командира ромуланцев. Причина ухода из жизни пока не уточняется.

Та, чей дух, страсть к искусству и жизни были вдохновением для всех, кто имел счастье знать её, любящая мать и гордая бабушка, она жила полной жизнью, — говорится в некрологе.

Линвилл родом из калифорнийского города Бейкерсфилд. Она отдала кинематографу 50 лет, снимаясь с 1950-х по 2000-е годы. На её счету свыше 100 ролей в фильмах и сериалах. Среди самых известных проектов — «Сумеречная зона», «Альфред Хичкок представляет», «Династия» и «Ангелы Чарли». Последней лентой стал байопик «Джеймс Дин» с Джеймсом Франко.

Ранее сообщалось, что поэт-метареалист Александр Ерёменко умер в возрасте 70 лет. О его кончине сообщила в Facebook супруга Галина Рыбакова.

Ерёменко был представителем метареализма — течения в поэзии в конце XX века. Он также удостоен премии имени Бориса Пастернака. В последние годы поэт редко публиковался. Наиболее популярными считаются его сборники стихов «Горизонтальная страна», «Инварианты», «На небеса взобравшийся старатель».