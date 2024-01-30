Звезда «Сплетницы» сделал предложение коллеге по цеху в Альпах Эми Джексон согласилась выйти замуж за звезду «Сплетницы» Эда Вествика

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эд Вествик и Эми Джексон

Голливудский актер Эд Вествик сделал предложение руки и сердца звезде Болливуда Эми Джексон в Альпах. Своей радостью пара поделилась в Facebook (деятельность в России запрещена).

Звезда сериала «Сплетница» Вествик опубликовал трогательные кадры, сделанные во время совместного путешествия: 36-летний артист опустился на одно колено и задал самый важный вопрос 31-летней избраннице прямо на глазах изумленных туристов. Поклонники пары отметили, что возлюбленные выглядят на фото очень счастливыми, а кольцо — весьма дорогим.

Черт возьми, да! — написал он в личном блоге.

Звездная пара встречается с конца 2021 года. Отметим, что у артистки из Болливуда уже есть сын, ее будущий супруг прекрасно поладил с ним. Сам Вествик признавался, что мечтает и о своих детях, несмотря на неудачный брак с актрисой Рени Даймонд. До Эми у него были отношения Джессикой Зор, Джессикой Серфати и Тамарой Франческони, но они в итоге ни к чему не привели.

Ранее российский певец Дава (настоящее имя — Давид Манукян) откровенно рассказал об отношениях с 31-летней певицей Мари Краймбрери. Артист заявил, что для кого-то это может показаться хайпом, но он не обращает на это внимание.