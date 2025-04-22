Звезда «Солдатов» рассказал, как потерял работу из-за съемок в сериале Актер Моховиков рассказал, что из-за съемок в сериале оставил работу в театре

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Иван Моховиков

Звезда «Солдатов» Иван Моховиков рассказал в беседе с «Леди Mail», что из-за съемок в этом сериале ему пришлось оставить работу в театре. Такая вынужденная пауза в связи с невозможностью свести графики, по словам актера, затянулась на целых два года.

Сначала я кайфовал — долгожданный отдых! Потом <...> стал изнывать от безделья и переживать: чем заняться, где мои предложения о съемках? Поначалу было очень тяжело, <...> пришлось придумывать проекты самому, — рассказал Моховиков.

По его признаниям, после окончания съемок в сериале, оставшись без работы, он увлекся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран, а потом и вовсе решил построить дом. Актер признался, что такая «передышка» помогла ему сосредоточиться на духовном развитии.

Ранее актер Павел Кассинский, известный ролью в сериале «Солдаты», устроил дебош и набросился с угрозами на пассажирку поезда. Инцидент произошел в вагоне-ресторане поезда, следовавшего по маршруту Имеретинский курорт — Москва.