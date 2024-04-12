Звезда «Слова пацана» рассказал о депрессии и проблемах с алкоголем Актер Слава Копейкин рассказал, что целый год лечился от депрессии

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Слава Копейкин

25-летний актер Слава Копейкин, сыгравший роль Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в YouTube-шоу «Справиться проще» рассказал, что во время обучения в ГИТИСе целый год страдал тяжелой депрессией. По его словам, поначалу справиться с этим состоянием помогал алкоголь. Копейкин признался, что в конце концов решился на поход к психологу и прием антидепрессантов.

К концу обучения я был настолько разбит, настолько разрушен, как карточный домик. Меня уже не существовало. Это была затяжная тяжелая депрессия длиной в год, когда мне просто хотелось не существовать. Я себя нормально чувствовал, только если выпивал. Потому что это очень быстрый способ стать не собой. Или когда я был на сцене, потому что в этот момент тоже меня нет. Я устал от самого себя настолько, что не выдерживал, — признался Копейкин.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев заявил, что второго сезона сериала пока не будет. Золотарев пояснил, что причиной такого решения является стремление создателей сериала сделать второй сезон не хуже, чем первый, а это сложно, поскольку первый сезон получился «правда классным».Позднее режиссер сериала Жора Крыжовников рассказал, что сериал «Слово пацана» был рассчитан на три сезона. По его словам, сейчас съемочная группа взяла паузу, чтобы «пожить и успокоиться».