Звезда «Слова пацана» ответил на вопрос о пополнении в семье Рузиль Минекаев заявил, что пока не планирует заводить второго ребенка

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Сыгравший роль Марата в сериале «Слова пацана» актер Рузиль Минекаев

Сыгравший роль Марата в сериале «Слова пацана» актер Рузиль Минекаев заявил, что пока не планирует заводить второго ребенка. В новом выпуске YouTube-шоу NE SHOPPING он ответил на соответствующий вопрос и уточнил, что в настоящий момент его жена сосредоточена на самореализации.

Да, я думал о большой семье. Но это так сложно на самом деле. Бывает такое, что хочется, но ты понимаешь, как это трудно, и жена хочет карьеру, работать, а не сидеть все время дома с детьми. Поэтому мы не стали планировать и отказываться. Решили пустить на самотек, — поделился молодой человек.

Жене Марата Азизе Бекмановой 25 лет. Она также является актрисой, но последнее время провела в декрете. Молодые люди познакомились в студенческие годы, у них появился сын Рэмиль.

До этого Азиза показала в своих соцсетях фотографии с мусульманского свадебного обряда — никаха. Она подчеркнула, что по мусульманским обычаям муж и жена могут жить вместе без свадьбы, но без никаха — нет.

Минекаев ранее признался, что не любит приезжать в родной город Нурлат, потому что к нему проявляют слишком много внимания. Он также отметил, что до сих пор злится из-за случая, когда 40-летний мужчина в бане попросил с ним сфотографироваться.