Звезда «Слова пацана» объяснил, почему не любит ездить в родной город Минекаев признался, что не любит ездить в родной город из-за узнаваемости

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Рузиль Минекаев

Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев признался на шоу «Кино в деталях», что не любит приезжать в родной город Нурлат, потому что к нему проявляют слишком много внимания. Он также отметил, что до сих пор злится из-за случая, когда 40-летний мужчина в бане попросил с ним сфотографироваться.

Я как-то приехал домой отдохнуть и понял, что в Москве отдыхаю больше, чем в Нурлате, потому что там к моей личности огромный интерес. Люди подходили, фотографировались, приезжали ко мне. Доходило до того, что однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь... — рассказал он.

Ранее Минекаев рассказал, что боялся артиста Сергея Бурунова на съемках картины. Он пояснил, что опасался заговорить и произвести неправильное впечатление. По его словам, он боялся начать разговор, так как очень нервничал. Актер опасался, что старший коллега подумает о нем плохо, поэтому не осмелился завязать диалог. При этом у Минекаева сложились приятельские отношения с актером Иваном Янковским, который сыграл брата Марата. Молодого человека поразила простота артиста, который казался ему недосягаемым.