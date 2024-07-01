Звезда «Слова пацана» назвал самые запоминающиеся картины за два года Актер Зулькарнаев назвал сериал «Слово пацана» самой запоминающейся картиной

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Лев Зулькарнаев

Наиболее запоминающимися картинами за последние два года стали сериалы «Король и Шут» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил актер Лев Зулькарнаев, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. На красной дорожке национальной премии кинематографических искусств «Ника» он признался, что также высоко оценивает фильмы Романа Михайлова

«Король и Шут», конечно, «Слово пацана» и фильмы Романа Михайлова, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Звезда сериала «Слово пацана» также признался, что хотел бы видеть больше честных и профессиональных картин в российском кино. По его словам, в этом кроется успех любого фильма.

Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», ранее признался в алкогольной зависимости. По словам артиста, раньше он в больших количествах употреблял спиртное. Он подчеркнул, что стал пить из-за расставания с девушкой. Сейчас артист сократил употребление спиртного до двух раз в неделю, но полностью отказаться от него не может, потому что сильно устает.

До этого американский актер Майкл Бин сорвал съемки фильма «Американец» Алексея Балабанова, уйдя в длительный запой после прибытия в Норильск в 2003 году. Об этом рассказал продюсер и переводчик Тобин Обер в день 65-летнего юбилея российского режиссера.