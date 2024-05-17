Звезда «Склифосовского» заявила, что ее сглазили Актриса сериала «Склифосовский» Основина заговорила о сглазе после травмы ноги

Фото: Социальные сети

Ирина Основина

Актриса Ирина Основина заявила, что сломала ногу несколько месяцев назад из-за сглаза. Звезда сериала «Склифосовский» в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия» призналась, что лежала «овощем».

Я верю в сглаз, потому что мы на экране. Сидит какая-нибудь тетка около телевизора, — поделилась актриса театра и кино.

По ее словам, в маникюрном салоне во время процедуры к ней подошла незнакомка. Женщина начала беседу с актрисой. Основина не могла уделить ей время и попросила гостью удалиться и не мешать.

Я говорю: «Господи, какая ж ты страшная», — призналась актриса.

В ответ звезда «Склифосовского» услышала фразу: «Будешь овощем лежать». Основина добавила, что так и произошло. Актриса позвонила в салон, где ей сказали, что та женщина сломала руку. Основина признала свою ошибку и заявила, что не надо говорить людям «страшная». Однако актриса утверждает, что сказала это шутя.

В Кисловодске ранее завершились съемки 12-го сезона медицинской многосерийной драмы «Склифосовский». Сцены снимали в национальном парке «Кисловодский», на железнодорожном вокзале, в санатории имени Г. К. Орджоникидзе и урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарской республике.