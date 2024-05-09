Звезда шоу «Семейство Кардашьян» рассказала о страшном диагнозе Крис Дженнер призналась, что у нее нашли опухоль

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крис Дженнер

Бизнесвумен Крис Дженнер в пятом сезоне шоу «Семейство Кардашьян» рассказала, что у нее обнаружили опухоль. Ее дочери Кайли и Кендалл Дженнер, узнав новость, не смогли сдержать слез. Трейлер шоу опубликовал стриминговый сервис Hulu.

Я прошла сканирование. Они обнаружили кисту и что-то вроде небольшой опухоли, — призналась своим дочерям Дженнер.

Избранник бизнесвумен Кори Гэмбл также не смог сдержать эмоций и заплакал. Кендалл сразу начала успокаивать маму. Пока никаких подробностей о диагнозе неизвестно. Пятый сезон появится в открытом доступе 20 мая.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший рассказал, что в его мозгу обнаружили аномалию, которая может быть мертвым паразитом, предположительно, личинкой свиного цепня. Вредитель мог съесть часть мозга политика, после чего умереть. Кеннеди-младший узнал об этом, когда обратился к врачам с жалобами на проблемы с памятью и замутненность сознания.

Стилист и дизайнер Амайя Арриета, которая помогает Кейт Миддлтон создавать образы ее детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, призналась, что ее шокировала новость о том, что у многодетной мамы диагностировали рак. Она выразила искреннюю надежду на выздоровление невестки короля, отметив, что «они проходят через ад».