Звезда сериала «Закон и порядок» скончалась в возрасте 24 лет Актриса из сериала «Закон и порядок» Софи Найвайд умерла на 25-м году жизни

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Актриса Софи Найвайд скончалась на 25-м году жизни, сообщает издание People со ссылкой на ее близких. Родственники, по данным СМИ, боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось.

Софи была доброй и доверчивой девушкой. Часто это делало ее открытой для тех, кто мог использовать ее в своих интересах, — заявили собеседники журналистов.

Они добавили, что актриса в свободное время рисовала картины. Многие из них стали отражением «глубины ее душевного мира» и «испытанной боли».

Причина смерти Найвайд пока не озвучивается. Однако известно, что один из недугов она пыталась вылечить сама, не прибегая к помощи специалистов.

Софи часто говорила, что справится с этим сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло бы спасти ей жизнь, — указали близкие актрисы.

Предположительно, речь идет о психологической травме. Звезда стала известной в возрасте шести лет. Ее узнают по фильмам «Белла», сериалу «Закон и порядок», киноленте «Мамонт». В последний раз она снималась в 2015 году в возрасте 15 лет.

Ранее сообщалось, что популярная блогер немецкого происхождения Ванесса Конопка скончалась в возрасте 28 лет. В декабре прошлого года у нее диагностировали пневмонию и тяжелое поражение печени.