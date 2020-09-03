Звезда сериала «Великолепный век» станет мамой во второй раз

https://static.news.ru/photo/57172108-ee0b-11ea-b22f-fa163e074e61_660.jpg Мерьем Узерли Фото: Gerald Matzka/ZB/Global Look Press

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая широкую известность благодаря сериалу «Великолепный век», подтвердила слухи о своей беременности. Артистка станет мамой во второй раз.

По воле судьбы новый человек прилетит в этот мир в январе. У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестрёнку. Бережём свою семью, — поделилась звезда.

По словам актрисы, она находится на пятом месяце беременности. Её старшая дочь с нетерпением ждёт появления сестры. Она не стала раскрывать имя своего нового возлюбленного, сообщили турецкие СМИ.

Несколько лет Узерли встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Однако у них отношения не сложились. Пара рассталась ещё до появления их общей дочери.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн впервые стали родителями. У пары родилась дочь. Полное имя девочки — Лайра Антарктика Сиборн Ширан (Lyra Antarctica Seaborn Sheeran). Пара скрывала новость о беременности, в чём им помог режим самоизоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса.