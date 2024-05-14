Звезда сериала «Универ» назвал причину смены фамилии Актер Мартынов: новая фамилия придает уверенности в себе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Мартынов

Российский актер и звезда сериала «Универ» Александр Мартынов рассказал в беседе с NEWS.ru, что сменил фамилию на Мартынов из-за родовой линии, а не из-за героя-ботаника в сериале «Универ». Мартынов посетил премьерный показ психологического триллера онлайн-кинотеатра Okko «Калимба».

Фамилию я менял не из-за этого. Фамилия Мартынов — это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед сто лет назад. Я посчитал нужным вернуть. Борьбы никакой нет. Я благодарен проекту «Универ», — сказал актер.

Мартынов заявил, что чувствует себя более уверенно с новой фамилией. Также это помогло ему начать заниматься саморазвитием. Он рассказал, что учился на психолога, но не стал получать диплом. По его словам, он приобрел знания, которые понадобятся ему для профессии актера. Кроме того, он заявил, что сейчас находится в процессе освоения сценической огневой подготовки, его учат, как правильно обращаться с оружием в кадре.

Ранее сообщалось, что актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Он посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.