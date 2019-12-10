https://static.news.ru/photo/5e456b8a-1aab-11ea-ad5e-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Звезда популярного сериала «Сваты» Фёдор Добронравов заявил, что намерен бороться с людьми, которые распускают слухи вокруг ленты и его персоны.

По его словам, злые языки его постоянно «хоронят», что вызывает беспокойство у его семьи и поклонников. Актёр театра и кино готов решить сложившуюся проблему радикально.

Я уже так устал от вранья. Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если, не дай Бог, что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы «госпитализации» или тьфу-тьфу «гибели»? От всего этого обидно и больно, — посетовал артист в интервью teleprogramma.pro .

Кроме того, актёр добавил, что слухи о закрытии сериала не соответствуют действительности. Съёмки «Сватов» перенесли в Белоруссию, так как между РФ и Украиной напряжённые отношения.

Как писал NEWS.ru, актёр Даниил Белых сообщил о возможной смене названия «Сватов» на «Золовка».