Звезда сериала «Солдаты» отменил все спектакли из-за тяжелой болезни Актер Трубинер сообщил об отмене спектаклей с Мадяновым из-за болезни

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Роман Мадянов

Российский актер Роман Мадянов, известный по сериалам «Солдаты» и «Участок», отменил все спектакли, рассказал в соцсети «ВКонтакте» его коллега Павел Трубинер. Он уточнил, что причиной стало заболевание артиста.

В связи с болезнью Романа Мадянова все спектакли отменены до конца лета. Пока остается под вопросом «Любимая женщина Дон Жуана» 27 августа в Москве, — написал Трубинер.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Мадянова обнаружили онкологическое заболевание. Так, в марте пресса писала, что народному артисту России диагностировали рак легкого. По данным СМИ, артист начал курс противоопухолевого лечения в надежде остановить распространение болезни. Также ряд Telegram-каналов писали, что актер испытывает сильную слабость, из-за чего ему пришлось обратиться в больницу.

В феврале 2023 года Роман Мадянов уволился из театра Маяковского, где служил на протяжении 20 лет. Теперь он выходит на сцену в качестве приглашенного актера и гастролирует по России. На данный момент артист задействован в постановках «Любимая женщина Дон Жуана» и «Счастье у каждого свое».

В 2023 году он снялся в картинах «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и «Ласт квест». Также в скором времени должны выйти проекты «Крот в паутине», «Детокс», «Любовь Советского Союза», «Куколка», «Монохром» и «Колотун» с его участием.