Звезда сериала «Слово пацана» назвал «Бойцовский клуб» лучшим фильмом Актер Кемстач считает лучшими фильмами «Бойцовский клуб» и «Зеленую милю»

Сыгравший роль Андрея Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач признался корреспонденту NEWS.ru, что лучшими фильмами считает американские картины «Американский психопат», «Бойцовский клуб» и «Зеленая миля». Он считает эти картины гениальными.

Среди российских хотел бы отметить картину Алексея Нужного «Огонь», – сказал Кемстач.

Также Кемстач признался, что главным в съемочном процессе считает хорошие отношения с командой. Он признался, что атмосфера влияет на сам процесс съемок и ощущение себя на площадке, передает корреспондент NEWS.ru с красной дорожки национальной премии кинематографических искусств «Ника».

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