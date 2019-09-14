https://static.news.ru/photo/28d07122-d710-11e9-a095-fa163e074e61_660.jpg Джо Кири Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Джо Кири, известный по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела», неприятно удивил поклонников стрижкой. Артист избавился от своих знаменитых локонов.

В новом образе мужчина появился на одном из светских мероприятий 13 сентября текущего года. Фанаты сразу же посоветовали ему уволить парикмахера, работавшего над причёской, пишет Daily Star .

Пятница 13-е. И самая жуткая вещь, которую я видел сегодня, была стрижка Джо Кири, — поделился впечатлением поклонник.

Часть фанатов пообещала в шутку, что никогда не забудет прежнюю стрижку Кири.

Ранее News.ru сообщал, что третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд. За четыре дня новые эпизоды посмотрели с более чем 40,7 млн аккаунтов платформы Netflix.