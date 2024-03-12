Звезда сериала «Непосредственно Каха» больше никому не верит из-за Собчак Звезда «Непосредственно Каха» Калайджян заявил, что никому не верит после Собчак

Комик и звезда сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян признался в подкасте блогера Амирана Сардарова, что больше не будет доверять никому из представителей шоу-бизнеса. Артист заявил, что к такому решению он пришел после интервью журналистке Ксении Собчак, которое состоялось еще два года назад и после которого юмориста активно критиковали в соцсетях как сами зрители, так и другие артисты.

Калайджян отметил, что интервью с телеведущей прошло хорошо, они расстались на хорошей ноте и он считал, что все прошло хорошо. Однако после этого, когда материал был опубликован, он разочаровался в проделанной работе.

В целом, у меня было ощущение что все прошло круто. Она мне такие теплые, хорошие слова сказала, села в машину и уехала. Но монтаж, который я потом увидел... Сто процентов уверен, что не она монтирует. У нее есть редактор на ухе, — сказал он.

По его словам, журналистка пошла на хитрость и добавила в финальный вариант ролика высказывания, которые не должны были стать достоянием общественности — в ходе беседы Собчак в какой-то момент сказала, что камеры выключены. Некоторые реплики, озвученные в этот момент, оказались в ролике.

Там был момент, когда мы сидели за столом и нам сказали, что камеры не работают. Но они все равно что-то из этого промежутка вставили <...> а после Собчак [я] понял, что никому нельзя доверять, — заключил комик.

Ранее журналистка и бывший колумнист Tatler Юния Пугачева заявила, что подаст в суд на Ксению Собчак из-за вымогательства. По словам девушки, телеведущая угрожала опубликовать компромат на ее мужа, бывшего топ-менеджера АФК «Система» Антона Абугова. Как утверждает Пугачева, телеведущая требовала прекратить телеэфиры о ее арестованных сотрудниках Ариане Романовском и Тамерлане Бигаеве. Кроме этого, по словам журналистки, она не должна была публично рассказывать о роли Собчак в деле о вымогательстве у Ростеха.