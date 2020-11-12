Звезда сериала «Молодёжка» Александр Соколовский тайно женился

https://static.news.ru/photo/882e396c-24ab-11eb-9ef3-fa163e074e61_660.jpg Александр Соколовский с супругой Светланой Фото: alexandrsokolovsky/instagam.com

Актёр Александр Соколовский, известный зрителю по сериалам «Молодёжка», «Гранд» и «257 причин, чтобы жить», сообщил, что вступил в брак.

Соколовский в Instagram поделился кадрами со свадебной фотосессии, на которых молодожёны позируют на природе. Супруги сфотографировались на фоне водоёма, на лесной тропе под зонтом, а также позировали с лошадью.

Жену актёра зовут Светлана и её деятельность не связана с шоу-бизнесом, пишет «Вечерняя Москва».

Часто задают вопрос о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю, что отвечать. Когда смотришь в её счастливые глаза, полные слёз от радости. Когда держишь её за руки и чувствуешь дрожь от волнения. Когда целуешь самую лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей, — признался актёр.

Как сообщал NEWS.ru, 35-летний актёр Марк Богатырёв связал себя узами брака с 38-летней актрисой Татьяной Арнтгольц. Торжество было тайным, о нём знали только близкие друзья пары. По некоторым данным, оно прошло в Москве.