https://static.news.ru/photo/a8f03540-401f-11ea-84be-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавыгин и Мария Луговая Фото: mariaheartbeat/instagram.com

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и актриса сериала «Рыжая» Мария Луговая официально оформили свои отношения. Регистрация брака состоялась в субботу, 25 января.

Актёрская пара расписалась в Кутузовском ЗАГС. Лавыгин и Луговая перестали скрывать свои отношения ещё в 2018 году. Однако от того, чтобы превращать свою свадьбу в шоу, они воздержались. Хотя звезда «Рыжей» и намекала журналистам на то, что готовится к церемонии бракосочетания, точную дату ни она, ни её будущий муж не называли.

После регистрации Лавыгин опубликовал совместную с супругой фотографию на своей странице в социальных сетях. Подписчики актёра были удивлены и обрадованы новостью о свадьбе любимца.

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя жена со мной, — подписал артист снимок в Instagram.

Поклонники звёздной пары в комментариях пожелали молодожёнам долгой и счастливой совместной жизни.

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