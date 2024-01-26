Звезда сериала «Кухня» показала свой новый автомобиль за 30 млн рублей Актриса Мария Горбань похвасталась роскошным внедорожником за 30 млн рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Мария Горбань

Российская актриса 37-летняя Мария Горбань похвасталась новым роскошным автомобилем. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда сериала «Кухня» показала фото вишневого Range Rover с кожаным салоном и панорамной крышей. Стоимость подобной модели из салона составляет около 30 миллионов рублей.

У меня слезы сейчас пойдут от красоты этой нереальной, — призналась Горбань.

В августе 2021 года актриса во второй раз стала матерью. Ребенок появился на свет в Майами. Долгое время Горбань не спешила рассказывать подробности беременности. В частности, она и её супруг, оператор Кирилл Зоткин, не говорили о поле будущего малыша.

Мария Горбань окончила актёрский факультет ГИТИСа и дебютировала на экране в популярном молодёжном телесериале «Простые истины». Зрителям она также известна по сериалу «Кухня».

Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Ивлеева выставила на продажу свой розовый Lamborghini, который покупала за 19 млн рублей. По словам звезды, она хочет приобрести новый автомобиль. В соцсетях Ивлеева заявила, что «будет скучать по реакции людей» на ее розовый спорткар. Она объяснила, что решилась на продажу машины, поскольку хочет приобрести «еще более крутую модель».