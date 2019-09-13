Первый показ в моей жизни и сразу в Италии! В классический, очень любимый мною бренд ворвалась коллекция чуть более дерзкая, чуть более свободная, своенравная, и тем она прекрасна. Все те же женственные силуэты, уютнейший кашемир, но теперь — и это мне очень близко — с новым заразительным акцентом, — поделилась впечатлением известная актриса.
Ранее News.ru сообщал, что новый сериал с Еленой Подкаминской в главной роли стартовал на канале «Супер» 18 февраля. News.ru проверил, почему стоит посмотреть проект «ИП Пирогова».