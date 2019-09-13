Фото: ru.wikipedia.org/Ivanaivanova - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Исполнительница главной роли в сериале «Кухня» Елена Подкаминская впервые попробовала себя в роли модели. Она приняла участие в модном показе бренда Falconeri, который проходил в Италии.

Об этом Подкаминская написала в Instagram. Актриса восхитилась новой коллекцией бренда, назвав её более дерзкой и свободной. На фото она сама одета в шёлковое коричневое платье бренда Falconeri.

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Первый показ в моей жизни и сразу в Италии! В классический, очень любимый мною бренд Falconeri ворвалась коллекция чуть более дерзкая, чуть более свободная, своенравная - и тем она прекрасна. Все те же женственные силуэты, уютнейший кашемир, но теперь - и это мне очень близко - с новым заразительным акцентом. Да и как, находясь в Вероне, не создавать красоту? В общем, в «модный» вкус я вошла и не прочь повторить Завершившийся «снегом», но согревший всех гостей горячим итальянским гостеприимством показ Falconeri - очаровал Благодарю за удовольствие быть вашим гостем. Отдельное «спасибо» всей команде @falconeriofficial, но об этой дружбе нужен отдельный рассказ А потому продолжение следует #falconerishow #falconeri #superiorcashmere @falconeriofficial #pr @avilova_pr #photo @duplyakov

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)

Первый показ в моей жизни и сразу в Италии! В классический, очень любимый мною бренд ворвалась коллекция чуть более дерзкая, чуть более свободная, своенравная, и тем она прекрасна. Все те же женственные силуэты, уютнейший кашемир, но теперь — и это мне очень близко — с новым заразительным акцентом, — поделилась впечатлением известная актриса.

Ранее News.ru сообщал, что новый сериал с Еленой Подкаминской в главной роли стартовал на канале «Супер» 18 февраля. News.ru проверил, почему стоит посмотреть проект «ИП Пирогова».

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