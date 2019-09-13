https://static.news.ru/photo/390f7516-d4ee-11e9-af95-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Ivanaivanova - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Исполнительница главной роли в сериале «Кухня» Елена Подкаминская впервые попробовала себя в роли модели. Она приняла участие в модном показе бренда Falconeri, который проходил в Италии.

Об этом Подкаминская написала в Instagram. Актриса восхитилась новой коллекцией бренда, назвав её более дерзкой и свободной. На фото она сама одета в шёлковое коричневое платье бренда Falconeri.

Первый показ в моей жизни и сразу в Италии! В классический, очень любимый мною бренд ворвалась коллекция чуть более дерзкая, чуть более свободная, своенравная, и тем она прекрасна. Все те же женственные силуэты, уютнейший кашемир, но теперь — и это мне очень близко — с новым заразительным акцентом, — поделилась впечатлением известная актриса.

Ранее News.ru сообщал, что новый сериал с Еленой Подкаминской в главной роли стартовал на канале «Супер» 18 февраля. News.ru проверил, почему стоит посмотреть проект «ИП Пирогова».