Звезда сериала «Кухня» раскрыла пол своего будущего ребенка Актриса Кузьмина заявила, что ждет дочку

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Ольга Кузьмина

Актриса Ольга Кузьмина, ставшая популярной после съемок в сериале «Кухня», призналась, что ждет дочку. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она подчеркнула, что не собиралась устраивать гендер-пати и до последнего скрывать пол своего будущего ребенка. Она отметила, что рождение ребенка является для нее личным и сокровенным событием.

У нас будет дочка. <...> Когда мы сообщили близким новость о пополнении в нашей семье, вместе с поздравлениями мы получили пару вопросов о том, планируется ли у нас в будущем популярное торжество под названием гендер-пати. Мы единогласно пришли к мнению, что для нас это что-то сокровенное, семейное, личное… То, что не хочется превращать в яркое и громкое шоу. Да, сейчас это модно, но мы не гонимся за модой, а идем за своими чувствами и интуицией, — написала Кузьмина.

По ее словам, после похода на УЗИ она сразу же рассказала своим родным, что у нее будет девочка. Спустя сутки она поделилась этой информацией и со своими подписчиками в соцсетях.

Ранее актриса Кристина Асмус заявила, что увеличение ее живота не связано с беременностью. Она уточнила, что попросту поправилась. Актриса пожаловалась, что при увеличении живота ее грудь становится «сочной», но она почти сразу же исчезает при похудении.