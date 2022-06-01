Звезду сериала «Кухня» госпитализировали в Москве Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве

Дмитрий Назаров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров обратился к врачам с жалобами на сердце, сообщает портал 5-tv.ru. Отмечается, что Назаров сам смог добраться до больницы. После обращения актера врачи приняли решение о его госпитализации.

После первичного осмотра врачи приняли решение о госпитализации знаменитости для проведения более полного обследования, — сообщает портал.

В начале апреля также стало известно, что отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Бедроса госпитализировали в больницу с хронической сердечной недостаточностью. Артиста отправили в реанимацию в госпитале Вишневского. Однако семья Бедроса была оптимистично настроена и не теряла веры во врачей. Филипп Киркоров подчеркнул, что они ещё успеют встретить и его 55-летие, и 90-летие Бедроса.