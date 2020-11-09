Звезда сериала «Кухня» Богатырёв тайно женился на актрисе Арнтгольц

https://static.news.ru/photo/63c823b6-2295-11eb-befe-fa163e074e61_660.jpg Марк Богатырёв Фото: instagram.com/marchi25

35-летний актёр Марк Богатырёв связал себя узами брака с 38-летней актрисой Татьяной Арнтгольц. Торжество было тайным, о нём знали только близкие друзья пары. По некоторым данным, оно прошло в Москве.

Да, мы поженились, — подтвердил факт свадьбы 35-летний актёр журналистам StarHit.

Пара познакомилась на съёмочной площадке несколько лет назад. Впервые Татьяна Арнтгольц вышла в свет с Богатырёвым в 2018 году на премьере фильма с его участием. Актёр был очень рад, что его будущая супруга является коллегой по цеху.

Сначала она женщина, мама, а потом уже на третьем месте актриса. Мне такой вариант подходит, потому что я сначала мужчина, потом уже актёр, — признавался звезда сериала «Кухня».

Весь карантин пара провела за городом: играли в настольные игры, гуляли с собакой, смотрели фильмы и разговаривали.

Для Богатырёва это первый брак. До этого у актёра были отношения с коллегой по «Кухне» Еленой Подкаминской, расставание с которой чуть не привело мужчину к нервному срыву. Татьяна Арнтгольц была замужем за актёром Иваном Жидковым. В этом браке у пары родилась дочь.

Как писал NEWS.ru, сын Михаила Борисова Вениамин решил не переносить свадьбу из-за смерти отца. Избранницей мужчины стала актриса театра Армена Джигарханяна Алсу Сулейманова. До брака пара встречалась больше года.