Звезда сериала «Деффчонки» подхватила коронавирус

https://static.news.ru/photo/ac2c8914-7947-11ea-9718-fa163e074e61_660.jpg Галина Боб Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Деффчонки» Галина Боб сообщила о заражении коронавирусом. Это подтвердили результаты сделанных ею исследований.

А корона-то как сидит. Пришли результаты тестов. Мой — положительный, — подписала пост актриса.

Она пояснила, что всё время находилась на самоизоляции, сидела дома, на улицу выходила только в маске и перчатках и придерживалась дистанции. За границей она не была приличное время.

У её мужа — режиссёра Сергея Корягина — заболевания не обнаружили. Врач актрисы предположил, что её супруг уже мог переболеть коронавирусом в лёгкой форме. Сама Боб никаких симптомов у себя не находила, кроме заложенности носа.

В ближайшее время родственники актрисы тоже планируют сдать тест на коронавирус. Вместе с Галиной и её мужем живут двое их сыновей — пятилетний Лёва и трёхлетний Андрей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СМИ сообщают о том, что певица Надежда Бабкина уже шестой день как госпитализирована в частную клинику и введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.