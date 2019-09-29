https://static.news.ru/photo/26dc08e0-e2d2-11e9-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Дарья Сагалова Фото: kinopoisk.ru

Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая вместе с Натальей Бочкарёвой в сериале «Счастливы вместе», не верит в то, что её коллега по фильму могла употреблять наркотики.

Я в это не верю. Когда мы вместе работали и шесть дней в неделю виделись, я ни разу не замечала, чтобы кто-то был близко к этим делам, — сообщила РЕН ТВ артистка, исполнившая в сериале роль дочери героини Бочкарёвой.

Как писал News.ru, сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. Она самостоятельно достала свёрток с, как первоначально говорилось, героином и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергала это сообщение, обещав обратиться в суд.

Позднее столичное ГУ МВД объявило о заведении уголовного дела в отношении неизвестной, у которой изъяли кокаин, а в Интернете появилось видео с задержанием за наркотики похожей на актрису женщины. Она отказалась комментировать появление кадров в Сети.