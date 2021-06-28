Звезда «Санта-Барбары» в 79 лет женился на 36-летней фанатке из России

Звезда сериала «Санта-Барбара» актёр Николас Костер в 79 лет женился на 36-летней фанатке из России. Ради возлюбленной артист не только продал всё имущество, но и взял кредит, передаёт «Царьград».

Девушка признаётся, что была влюблена в Костера с самого детства. Именно после его роли Лайонела Локриджа в «Санта-Барбаре» Елена Бородулина осознала: это тот самый принц на белом коне, с которым она хочет быть. Однако все попытки связаться с кумиром не увенчались успехом, тем более актёр в это время был в браке.

Николас уже воспитывал внуков, когда получил письмо от своей поклонницы из России. Елена смогла найти контакт звезды и написала ему на почту в 2010 году — Костер сразу же ответил. Позже он получил визу и прилетел в Москву, где они впервые познакомились лично. После этого он сделал Елене предложение и позвал её в США. По данным СМИ, Николас подал на развод, продал недвижимость и даже залез в долги, чтобы поразить россиянку. Сейчас пара в браке уже более 10 лет. Актёр надеется, что возлюбленная подарит ему ребёнка.

Николас Костер родом из Британии. В основном он известен как актёр телесериалов, однако общая фильмография артиста огромна — более 130 работ в фильмах и сериалах.

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