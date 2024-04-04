Звезда «Реальных пацанов» стал отцом во второй раз Актер из «Реальных пацанов» Селиванов сообщил о рождении второго ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова

Российский актер и певец Владимир Селиванов, получивший известность благодаря роли Вована в сериале «Реальные пацаны», стал отцом во второй раз. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист сообщил, что у него и его возлюбленной — блогера Александры Калмыковой — родился сын Кирилл.

Добро пожаловать в этот мир, Селиванов Кирилл Владимирович. 3240 г и 52 см невероятного счастья! Ты к нам так торопился, что был готов родиться на 33-й недельке, но досидел до 37-й. Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом. Позже вернемся к вам с рассказом про роды, — написал Селиванов.

Ранее Калмыкова заявила, что ее бывший супруг, в браке с которым она родила сына и дочь, не оказывает им помощь. По словам блогера, экс-муж не принимает участия в жизни пятилетнего Дани и четырехлетней Сони, в том числе не платит алименты. При этом, как подчеркнула Калмыкова, Селиванов, наоборот, проводит много времени с ее детьми.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов стал отцом в пятый раз. Его супруга Анастасия Костенко родила мальчика. Пара воспитывает четырех общих детей. Кроме этого, у Тарасова есть 15-летняя дочь от первого брака. Футболист назвал супругу героиней и поблагодарил ее за все.