Звезда «Реальных пацанов» рассказала о беременности Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер рассказала о беременности от Белбородова

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Зоя Бербер

Российская актриса Зоя Бербер, известная по сериалам «Реальные пацаны» и «Счастье не за горами», рассказала о своей беременности. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимки с фотосессии, где она позирует перед камерой с округлившимся животом. Под постом она отметила актера Максима Белбородова, за которого вышла замуж в прошлом году.

Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Да, для многих это будет сейчас сюрпризом. Спасибо, мы старались… удивить, — подписала она опубликованный пост.

Ранее акушер-гинеколог Эльвира Исаева рассказала об одном из самых популярных мифов о беременности. По ее словам, есть поверье, согласно которому пол будущего ребенка можно определить по форме живота матери, однако в действительности это невозможно. Мнение, что если живот острый и торчит вперед, то родится мальчик, а если живот более округлый, то будет девочка, не имеет никакой связи с реальностью, подчеркнула медик.

В январе певица Елизавета Гырдымова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известная как Монеточка, рассказала, что вечером 9 января родила второго ребенка. Роды прошли легко и быстро. К своей публикации она приложила фото с новорожденным мальчиком и дочерью Ниной, которую исполнительница родила в августе 2022 года.