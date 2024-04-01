Звезда «Реальных пацанов» поделился секретом крепких отношений Актер Богданов: крепкие отношения строятся на честности

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Антон Богданов

Чтобы построить крепкие отношения, необходимо всегда быть честным со своей второй половинкой, считает актер, звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов. В разговоре с Пятым каналом он подчеркнул, что, если ничего не скрывать от своего партнера, можно заслужить прощение за ошибки.

Надо, чтобы люди умели разговаривать. Честность встает во главу угла. Потому что, если ты честно подходишь к своим отношениям, если ты не скрываешь ничего от своего партнера, от своей супруги, то в целом тебе многое могут простить. То есть вы всегда можете договориться, — пояснил Богданов.

При каком-либо недопонимании необходимо вступать в диалог, уверен актер. При конфликтах не стоит играть в молчанку — лучше разговаривать друг с другом. Сам Богданов отмечает, что эти правила помогают ему сохранить крепкие отношения с женой Лаурой Кемстач.

Певица Валерия ранее рассказала, что считает залогом счастливых отношений общность взглядов на мир. Как отметила артистка, партнеры должны разделять жизненную философию друг друга. По ее словам, в этом случае есть шанс добиться долгих и счастливых отношений.

До этого актер Эммануил Виторган рассказал, что необходимо прислушиваться к окружающим, чтобы сохранить хорошие отношения с людьми. Он призвал не забывать, что у каждого может быть своя точка зрения и свой характер. Актер порекомендовал не пытаться настаивать на собственной правоте и не поучать других.