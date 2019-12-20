https://static.news.ru/photo/20f8e01e-2437-11ea-ad86-fa163e074e61_660.jpg Марина Федункив Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив объявила о начале сольной карьеры. Комедийная актриса уже записала первую песню «Не устоишь», которая понравилась подписчикам.

Своему хиту Федункив обещает судьбу нетленки и надеется, что её музыкальное творчество будет поднимать настроение зрителям, как и актёрская игра. Актриса пишет на своей странице в соцсетях, что теперь в её жизни начался новый период — музыкальный. Она обещает выступать с сольными концертами, как только в её репертуаре окажется больше песен.

Поклонники уже успели оценить творчество Федункив и высказались самым положительным образом. «Огонь песня! Человечек из народа, без пафоса и поэтому роднее», «Кажется, я теперь знаю, какую песню буду орать на новогодних праздниках!», пишут поклонники. Песне актрисы прочат стать шедевром, который «будет бомбить новогодний танцпол».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Марина Федункив, известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны», записала пародийный ролик о последнем звонке. По её словам, этот праздник похож на детскую версию дня ВДВ.