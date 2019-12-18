https://static.news.ru/photo/cfd2ddca-2175-11ea-868d-fa163e074e61_660.jpg Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Актриса Елизавета Арзамасова в преддверии Нового года всегда теряет около 5 кг веса из-за сильного стресса.

По её словам, декабрь является самым «бешеным» месяцем у артистов из-за многочисленных гастролей, спектаклей, выступлений и корпоративных мероприятий.

Главный урок с детства на всю жизнь: если хочешь не полнеть, главное не диеты, главное — пахать как лошадь и улыбаться! Результат декабрьского галопа обычно налицо — мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными, — написала звезда «Папиных дочек» в своём Instagram.

Однако после праздников, отмечает Арзамасова, она отъедается и набирается сил перед работой, передают «Аргументы недели».

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