Актриса Елизавета Арзамасова в преддверии Нового года всегда теряет около 5 кг веса из-за сильного стресса.
По её словам, декабрь является самым «бешеным» месяцем у артистов из-за многочисленных гастролей, спектаклей, выступлений и корпоративных мероприятий.
Главный урок с детства на всю жизнь: если хочешь не полнеть, главное не диеты, главное — пахать как лошадь и улыбаться! Результат декабрьского галопа обычно налицо — мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными, — написала звезда «Папиных дочек» в своём Instagram.
Однако после праздников, отмечает Арзамасова, она отъедается и набирается сил перед работой, передают «Аргументы недели».