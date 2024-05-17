Звезда нулевых отреагировала на сообщения о своей «смерти» Певица Аврил Лавин опровергла теорию заговора о своей «смерти»

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Американская рок-звезда нулевых Аврил Лавин заявила, что не испытывает негативных чувств к фанатам, которые растиражировали теорию заговора о ее смерти. В подкасте Call Her Daddy артистка сказала, что сплетни о ее персоне могли быть и хуже.

Очевидно, что я — это я, это так глупо. Но честно говоря, это не самое ужасное, что люди могли придумать. Могло быть и хуже, да? Я не думаю, что это что-то негативное или жуткое, — отметила Лавин.

Поклонники артистки уже несколько лет в социальных сетях продвигают мысль, что нынешняя Аврил Лавин — не настоящая. Согласно их теории, на место рок-дивы якобы пришла некая Мелисса Ванделла, а знаменитая певица на самом деле умерла еще в 2003 году после выхода альбома Let Go. Фанаты полагают, что продюсеры не захотели терять прибыльного артиста и выдали за Лавин внешне похожую девушку. Аврил Лавин на подкасте подчеркнула, что все это выдумки.

Ранее вокалистка группы Artik & Asti Севиль Велиева высмеяла предположение продюсера Сергея Дворцова о том, что ее победу в пятом сезоне телешоу «Маска» якобы могли «проплатить». Артистка подчеркнула, что не участвует в каких-либо слухах. По ее словам, она одержала победу благодаря совету одного из продюсеров шоу Юлии Сумачевой.