Звезда «Не родись красивой» потеряла близкого человека Актриса Ольга Ломоносова сообщила о смерти своей сестры

Актриса Ольга Ломоносова сообщила о смерти своей сестры. В память о близком человеке звезда телесериала «Не родись красивой» опубликовала ряд старых фотографий. Ломоносова поделилась снимками, на которых девочки радостно смеются и обнимаются. Артистка не раскрыла подробностей о произошедшем с родственницей, лишь выразила благодарность близким и друзьям за поддержку.

Лети, моя сестричка... Хочу верить, что там тебе легче! Люблю, — написала Ольга, дополнив свой пост эмодзи с разбитым сердцем.

Пользователи соцсетей проявили понимание и не стали беспокоить актрису распросами. Анна Чиповская, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Денис Матросов, Анна Бегунова выразили свои соболезнования. Артисты пожелали Ольге сил преодолеть утрату.

Ранее газета MK.RU писала, что 34-летний актер Дмитрий Липинский покончил с собой. По предварительной информации издания, артист пережил нервный срыв. Его тело было найдено вечером 31 мая в его московской квартире. Коллеги не могли дозвониться до него перед запланированным спектаклем 1 июня. Последний раз он выходил на связь 27 мая, затем перестал отвечать на звонки.