Звезда «Левиафана» стал жертвой интернет-мошенников

Актёр Алексей Серебряков, известный по главной роли в фильме «Левиафан», стал жертвой интернет-мошенников. Об этом стало известно из видеообращения, которое опубликовал в своём Instagram друг и коллега Алексея, актёр Александр Дьяченко.

Меня нет ни в одной социальной сети. Я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят. Большое вам спасибо, — обратился к россиянам Серебряков.

Серебряков не зарегистрирован ни в одной социальной сети, но несмотря на это, его фейковую страницу в Instagram активно ведёт некий интернет-мошенник. Проживающий с женой и тремя детьми в Канаде Серебряков недоволен происходящим и просит пользователей Сети пожаловаться на страницу, чтобы прекратить незаконную активность в социальных сетях от его имени.

Ранее Серебряков неоднозначно высказался о своей жизни в Канаде: по словам актёра, он не переезжал из России, хотя сам незадолго до этого признался, что эмигрировал в Канаду ради лучшего будущего для своих детей.