https://static.news.ru/photo/95e229ac-2456-11ea-8b35-fa163e074e61_660.jpg Регина Дубовицкая и Владимир Винокур Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Звезда КВН Елена Борщёва вывела из себя ведущую «Аншлага» Регину Дубовицкую с предложением закрыть «устаревшую» программу. Борщёва заявила, что ей не нравится программа, в которой «шутят над человеческим убожеством».

В качестве примера КВН-щица сказала, что молодёжь смотрит не «Аншлаг», а Comedy Woman, чем сильно удивила Дубовицкую. Телеведущая парировала, что рейтинг программы высокий и 25-летние как раз переходят с Comedy Woman на «Аншлаг».

Мне не нравится, что в «Аншлаге» шутят над человеческими несовершенствами и убожеством: мужчины одеваются в колготки, подкладывают грудь, шепелявят. Я вообще считаю, что эту программу давно надо было уже закрыть, — заявила Борщёва, добавив, что в свои 38 так и не стала поклонницей юмористической передачи.

Мне даже нечего отвечать. У нас такой рейтинг, что закрывать ее никто не будет, — ответила на это Дубовицкая в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

Звезда КВН предложила переделать «Аншлаг», чтобы он стал интересен людям среднего возраста. Мол, в Comedy на сцену выезжает робот, а в «Аншлаге» — выходит пчёлка.

Да на хрена мне, чтобы выезжал робот? У нас выходит Винокур, а не робот. Зачем нам нужен робот? — не сдержалась телеведущая.

На вопрос ведущей программы Леры Кудрявцевой, взяла бы она Борщёву в «Аншлаг», легендарная телеведущая ответила, что ей надо сначала посмотреть, как Елена работает, но в общем она выразила симпатию оппонентке, чем привела её в некую растерянность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая выразила сочувствие молодым жёнам пожилых звёзд. Она сказала, что ей жаль девушек, решившихся выйти замуж за мужчин гораздо старше себя.