Звезда КВН раскрыл заработок на первых гастролях Юморист Хрусталев рассказал, что за месяц первых гастролей заработал $1100

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дмитрий Хрусталев

Юморист и телеведущий, участвовавший в КВН, Дмитрий Хрусталев в интервью писателю Александру Цыпкину на YouTube рассказал, что за месяц первых гастролей заработал $1100. Из них 100 он потратил на поездку в такси между двумя аэропортами. Артист также признался, что гонораров ему было достаточно.

Мы ездили в первый раз по гастролям с КВН и за концерт получали по 60 долларов. Я за целый месяц получил $1100, — сказал Хрусталев.

Хрусталев играл в командах КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и «Сборная СССР». Однако юморист не стал уточнять, когда именно артисты выступили с первыми гастролями.

В ноябре прошлого года Хрусталев на премии «Золотой Граммофон» сообщил, что впервые стал отцом. У юмориста и певицы Марии Гончарук родилась дочь.

Ранее стало известно, что билет за концерт певицы Кристины Орбакайте, уехавшей из России в США, в клубе Level в Нью-Йорке стоил в пределах $350–450, не считая меню и чаевых официантам. Жителям американского города такие цены за выступление российской артистки показались слишком высокими. Отмечается, что посетители бара были вынуждены отменить бронь, назвав мероприятие неожиданной и никому не нужной «нагрузкой».