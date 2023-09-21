Звезда КВН Макаров признался, что не мечтал о популярности

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Вячеслав Макаров

Экс-участник команды КВН «Камызяки», музыкант и телеведущий Вячеслав Макаров признался, что никогда не мечтал о популярности. В интервью Пятому каналу он пояснил, что хотел стать артистом с самого детства. Макаров отметил, что до сих пор остается достаточно скромным человеком и не распространяется о своей личной жизни.

Я шел в профессию не за популярностью. У меня никогда не было желания стать известным человеком. У меня никогда не стояло на первом плане — я хочу, чтобы меня все узнавали, я хочу, чтобы все знали меня в лицо, — пояснил артист.

Он подчеркнул, что начал заниматься творчеством только из-за собственного интереса. По словам Макарова, ему хочется дарить людям радость, отвлекать их от плохих мыслей и доносить важные вещи. Артист подчеркнул, что продолжает оставаться интровертом вне камер, любит спокойствие и умиротворенность. Он также уточнил, что не любит посещать вечеринки и красные дорожки, и назвал это «пыткой». Макаров отметил, что для него важно разделять сценический образ и реальную жизнь.

Актриса Елизавета Арзамасова ранее рассказала, что старается соблюдать баланс между работой и материнством, а помогают ей в этом мама и няня. По ее словам, практически все женщины, у которых есть дети и которые продолжают реализовываться, переживают, оставляя на время детей.