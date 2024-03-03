Звезда «Кухни» Мария Горбань покинула Россию: куда уехала, что сказала

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Мария Горбань

Актриса Мария Горбань сообщила об отъезде из России вместе с семьей. Что она сказала по этому поводу, почему покинула РФ, когда вернется?

Что известно об отъезде Горбань из России

Об отъезде из России актриса сообщила на своей странице в социальной сети. Как уточнила знаменитость, вместе с семьей она отправилась на Шри-Ланку.

«Вернемся летом», — написала Горбань, опубликовав кадры из самолета.

Известно, что на Шри-Ланке у нее имеется собственный дом. Актриса рассказывала, что привыкла пережидать холодную русскую зиму в теплых странах. Она подчеркнула, что ее решение никак не связано с политической обстановкой в России и мире. Кроме того, по словам Горбань, ее муж занимается бизнесом на острове уже более 10 лет и за это время приобрел недвижимость.

Подписчики актрисы поддержали ее выбор и отметили, что хотели бы иметь такую же возможность в любой момент менять холод на тропики.

«Очень рада за вас», — написала пользовательница в комментариях к публикации Горбань.

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости Члены жюри Сергей Светлаков, Мария Горбань, Егор Дружинин (справа налево) на съемках шоу «Маска. Танцы» в Москве

Что говорила Горбань про СВО

Артистка отмечала, что очень переживает из-за проведения спецоперации, но всеми силами старается сохранять спокойствие. Она призналась, что не понимает, как можно равнодушно относиться к происходящему.

«Мы часто живем в разных информационных реальностях, поэтому мы можем кардинально по-разному воспринимать и интерпретировать происходящие события. При этом я не представляю, как можно оставаться равнодушным к тому, что происходит. Нервничают все. Я думаю, нам всем сейчас нужно постараться успокоиться и не вступать ни с кем в споры, берегите себя и своих близких», — высказывалась актриса в соцсетях.

Что известно о личной жизни Горбань

С 2009 года Горбань встречалась со словацким футболистом Яном Дюрицей, который запомнился российским болельщикам по выступлениям за раменский «Сатурн» и московский «Локомотив». Спустя пару лет пара объявила о разрыве из-за плотных графиков.

Первым мужем актрисы стал осветитель съемочной площадки Олег Филатов. В 2014 году у супругов родилась дочь Стефания, однако через четыре года пара развелась.

В 2021 году Горбань вышла замуж во второй раз. Избранником артистки стал оператор-постановщик Кирилл Зоткин. В браке родился сын Нилан.

«Я снималась, а он снимал. Между нами пробежал ток, когда наши взгляды встретились. Мы стояли, смотрели друг на друга, смеялись. И до сих пор нам вместе хорошо, комфортно, интересно», — рассказывала актриса.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Актриса Мария Горбань и ее супруг оператор Кирилл Зоткин

Чем знаменита Горбань

Будущая артистка родилась 26 декабря 1986 года в Ярославле. Ее отец, Александр Горбань, был актером и режиссером Ярославского драмтеатра Федора Волкова, а мама, Лариса Зиброва, играла в Ярославском театре юного зрителя им. Виктора Розова.

Когда Марии было шесть лет, семья переехала в Москву. Горбань окончила школу с театральным уклоном, затем училась на актерском факультете ГИТИСа.

«Правда, папа был против: он хотел, чтобы я стала не актрисой, а продюсером. Но мы с мамой его уломали», — вспоминала она.

В 2007 году окончила ГИТИС (курс Бориса Морозова). Дипломные спектакли: «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна, «Три сестры» Антона Чехова, «Мандат» Николая Эрдмана.

Впервые на экране Горбань появилась в 1999 году в популярном молодежном телесериале «Простые истины», куда ее привел уже снимающийся там брат Алексей Сутягин. В 2006 году озвучивала Красавицу в аудиоспектакле «Бесценное сокровище».

Также актриса снималась в проектах «Женская логика — 3», «Служба доверия», «Розыгрыш», «Я лечу», «Кровь не вода», «Робинзон», «Доктор Тырса», «Игра», «Кухня», «Братья по обмену», «Как я стал русским», «8 лучших свиданий», «Отель Элеон», «Жена моего мужа», «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители», «ЧУМА!», «Мальдивы подождут», «Проект „Анна Николаевна“», «Лондонград» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Снималась в рекламе мобильного оператора МТС, исполняя роль жены актера Дмитрия Нагиева, с которым они вместе работали на съемках сериала «Кухня».

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