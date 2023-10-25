Звезда «Кривого зеркала» Пономаренко раскрыл детали перенесенной операции Звезда «Кривого зеркала» Пономаренко заявил, что перенес операцию на сосудах

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Пономаренко (слева) и Александр Пономаренко

Звезда «Кривого зеркала», юморист и актер Валерий Пономаренко рассказал РИА Новости, что его госпитализировали для проведения операции на сосудах. По словам артиста, врачи успешно удалили тромбические образования и он будет находиться в больнице около пяти дней.

Дело не в том, что меня срочно госпитализировали. [Сделали] операцию на сосудах, которая была запланирована. Нужно было удалить тромбические образования. Думали это позже сделать, но оказалось более срочно. Уже сделали, — заявил Пономаренко.

Информация об экстренной госпитализации юмориста ранее появилась в группе Пермского городского дворца культуры имени Калинина в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении указывалось, что в связи со случившимся в программу запланированного на 27 октября концерта вносятся изменения.

Ранее сообщалось о госпитализации единственной дочери великого режиссера Леонида Гайдая, которая появилась в его браке с заслуженной артисткой РФ Ниной Гребешковой. 67-летняя Оксана Гайдай попала в хирургическое отделение одной из московских больниц. Врачи диагностировали у нее желчнокаменную болезнь. Уточнялось, что Гайдай положили в одноместную палату и назначили операцию.