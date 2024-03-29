Звезда из «Слова пацана» сменила образ и восхитила подписчиков Актриса из «Слова пацана» Елизавета Базыкина восхитила поклонников новым образом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елизавета Базыкина

Актриса Елизавета Базыкина, которая прославилась после роли медсестры Наташи в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», опубликовала на своей странице ролик, в котором появилась в новом образе. Девушка предстала перед подписчиками в Total Black. При этом видео было сделано, когда на улице еще было снежно.

Звезда «Слово пацана» выбрала для прогулки черные брюки и блузу того же цвета, Образ она дополнила позолоченными цепочками, крупными серьгами и сумкой Balenciaga. Согревало ее зимним днем длинное пальто классического кроя.

Поклонники восхитились стилем Базыкиной. Они отметили, что элегантный образ ей к лицу, а некоторые и вовсе сравнили ее со Снежной королевой. Пользователи соцсети использовали в адрес актрисы такие эпитеты как «шикарная», «прекрасная» и «прелесть» и «красотка».

Верх элегантности и утонченности, — написала одна из подписчиц.

Ранее Базыкина показала фото «семейного» ужина в московском ресторане с коллегами по сериалу «Слово пацана». Каст собрался без исполнителя роли Кощея Никиты Кологривого, который недавно вышел из спецприемника. Зато на встречу пришли Иван Янковский (Вова Адидас), Лев Зулькарнаев (Зима), Рузиль Минекаев (Марат) и Леон Кемстач (Пальто), который появился на встрече вместе со своей мамой Лаурой и отчимом, актером Антоном Богдановым.